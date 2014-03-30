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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Динамо
Томь - Динамо: обзор матча 30 марта 2014
Томь
30.03.2014, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Динамо
49'
В. Рыков
51'
А. Кокорин
64'
К. Кураньи
86'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Динамо
88'
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Кокорин
86'
ГОЛ! 1:3!
А. Ионов
82'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
Ю. Жирков
Замена
А. Пинтер
️️️️
Е. Башкиров
81'
Замена
И. Портнягин
️️️️
П. Нехайчик
73'
Замена
П. Голышев
️️️️
К. Панченко
70'
69'
Замена
В. Дядюн
️️️️
К. Кураньи
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Ионов
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
ГОЛ! 1:0!
В. Рыков
Пас отдал
К. Панченко
49'
41'
Желтая карточка
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
29
Павел Игнатович
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Томь
40
Младен Божович
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-2-1-1
18
Вашек
26
Бордачев
44
Рыков
25
Йиранек
21
Миланов
44
Башкиров
6
Мурешан
33
Нехайчик
29
Игнатович
8
Панченко
16
Голенда
4-3-1-2
30
Габулов
34
Козлов
13
Гранат
4
Самба
6
Дуглас
27
Денисов
4
Юсупов
18
Жирков
11
Ионов
22
Кураньи
9
Кокорин
44
Башкиров
77
Пинтер
77
Пинтер
44
Башкиров
33
Нехайчик
97
Портнягин
97
Портнягин
33
Нехайчик
8
Панченко
72
Голышев
72
Голышев
8
Панченко
18
Жирков
10
Джуджак
10
Джуджак
18
Жирков
9
Кокорин
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Кокорин
22
Кураньи
17
Дядюн
17
Дядюн
22
Кураньи
Остались в запасе
Томь
Динамо
40
Младен Божович
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Томь - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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