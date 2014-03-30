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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 30 марта 2014
Рубин
30.03.2014, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
3'
С. Азмун
32'
Т. Калачев
44'
Джано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
В. Кулик
90'
+6
Красная карточка
С. Рыжиков
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
С. Плетикоса
86'
Замена
Г. Габулов
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
Г. Нуров
️️️️
М. Девич
86'
Желтая карточка
Д. Торбинский
77'
67'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
Замена
Д. Торбинский
️️️️
К. Муллин
64'
63'
Желтая карточка
В. Дьяков
59'
Желтая карточка
Джано
57'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
55'
Замена
С. Ксулу
️️️️
Баштуш
54'
Травма
Баштуш
44'
ГОЛ! 1:2!
Джано
Пас отдал
А. Дзюба
32'
ГОЛ! 1:1!
Т. Калачев
Желтая карточка
С. Азмун
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
Р. Еременко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
28
Павел Могилевец
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
20
Сердар Азмун
АП
26
Роман Еременко
ПП
9
Камиль Муллин
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
16
Игорь Худобяк
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
94
Георгий Нуров
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Рыжиков
44
Навас
4
Кверквелия
15
Кисляк
28
Могилевец
61
Карадениз
55
Кулик
26
Еременко
20
Азмун
32
Девич
9
Муллин
4-2-3-1
1
Плетикоса
43
Логашов
15
Баштуш
0
Дьяков
19
Милич
16
Худобяк
15
Фатуллаев
2
Калачев
8
Канга
7
Джано
22
Дзюба
55
Кулик
1
Нестеренко
1
Нестеренко
55
Кулик
9
Муллин
6
Торбинский
6
Торбинский
9
Муллин
32
Девич
94
Нуров
94
Нуров
32
Девич
15
Баштуш
42
Ксулу
42
Ксулу
15
Баштуш
8
Канга
8
Габулов
8
Габулов
8
Канга
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
Остались в запасе
Рубин
Ростов
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Рубин - Ростов
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:50 (прямая)
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