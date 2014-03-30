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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Райо Вальекано
Реал - Райо Вальекано: обзор матча 30 марта 2014
Реал
30.03.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 31 тур
5 : 0
Завершен
Райо Вальекано
15'
К. Роналду
55'
Д. Карвахаль
68'
Г. Бэйл
70'
Г. Бэйл
78'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Райо Вальекано
82'
Травма
Х. Карлос
ГОЛ! 5:0!
А. Мората
Пас отдал
Иско
78'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
73'
ГОЛ! 4:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Пепе
70'
Замена
Каземиро
️️️️
А. Ди Мария
69'
69'
Замена
С. Лонго
️️️️
Х. Ларривей
ГОЛ! 3:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Ди Мария
68'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
63'
Замена
Иско
️️️️
А. Ильярраменди
62'
59'
Замена
Х. Виера
️️️️
А. Буэно
ГОЛ! 2:0!
Д. Карвахаль
Пас отдал
К. Роналду
55'
25'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Р. Рочина
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
3
Борха Лопес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ПЗ
44
Яго Фальке
ЛП
10
Роберто Трасоррас
(К)
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
3
Алонсо
14
Ильярраменди
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-3-1-1
23
Рубен
23
Арбилья
83
Зе Каштру
3
Лопес
15
Рац
10
Трасоррас
8
Ньигес
19
Буэно
44
Фальке
16
Рочина
11
Ларривей
11
Ди Мария
5
Каземиро
5
Каземиро
11
Ди Мария
14
Ильярраменди
22
Иско
22
Иско
14
Ильярраменди
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
16
Рочина
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
16
Рочина
19
Буэно
10
Виера
10
Виера
19
Буэно
11
Ларривей
9
Лонго
9
Лонго
11
Ларривей
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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