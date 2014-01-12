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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Катания
Аталанта - Катания: обзор матча 12 января 2014
Аталанта
12.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Катания
67'
Х. Денис (П)
86'
М. Моралес
89'
С. Лето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Катания
Замена
М. Коне
️️️️
М. Моралес
90'
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Лето
Пас отдал
К. Боатенг
ГОЛ! 2:0!
М. Моралес
Пас отдал
Д. Бонавентура
86'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Чигарини
83'
80'
Желтая карточка
П. Баррьентос
80'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Иско
Замена
К. Дель Гроссо
️️️️
Ф. Бриенца
73'
72'
Замена
С. Лето
️️️️
К. Бираги
Желтая карточка
Л. Чигарини
71'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Денис
67'
56'
Желтая карточка
Д. Перуцци
45'
Желтая карточка
Ф. Лоди
Желтая карточка
Й. Беналуан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
4-4-2
57
Спортиелло
28
Бривио
2
Стендардо
29
Беналуан
17
Луккини
7
Бонавентура
10
Моралес
8
Чигарини
8
Мильяччо
20
Бриенца
19
Денис
4-5-1
1
Фрисон
30
Перуцци
2
Сполли
5
Ролин
3
Бираги
19
Кастро
22
Иско
28
Баррьентос
18
Плашил
10
Лоди
18
Бергессио
10
Моралес
12
Коне
12
Коне
10
Моралес
20
Бриенца
36
Дель Гроссо
36
Дель Гроссо
20
Бриенца
8
Чигарини
33
Базелли
33
Базелли
8
Чигарини
22
Иско
23
Боатенг
23
Боатенг
22
Иско
3
Бираги
5
Лето
5
Лето
3
Бираги
Остались в запасе
Аталанта
Катания
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Катания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Атлети Адзурри
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