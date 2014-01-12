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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Севилья
Эльче - Севилья: обзор матча 12 января 2014
Эльче
12.01.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
82'
К. Эррера
89'
Д. Карришу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Севилья
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Карришу
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
85'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Замена
А. Ривера
️️️️
Р. Боаки
85'
ГОЛ! 1:0!
К. Эррера
Пас отдал
Фидель
82'
81'
Замена
М. Марин
️️️️
К. Бакка
Замена
К. Эррера
️️️️
К. Хиль
79'
71'
Замена
Н. Пареха
️️️️
С. Мбиа
Замена
Д. Сисма
️️️️
А. Ньигес
70'
67'
Замена
К. Гамейро
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
К. Хиль
54'
41'
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
С. Пелегрин
40'
36'
Желтая карточка
В. Иборра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Коро
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эльче
13
Марк Мартинес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-4-1-1
25
Тоньо
21
Альбасар
18
Ломбан
18
Пелегрин
22
Суарес
7
Ньигес
10
Хави Маркес
10
Хиль
21
Перес
10
Коро
22
Боаки
3-5-1-1
34
Бету
23
Коке
17
Фасио
3
Наварро
25
Мбиа
10
Иборра
19
Рейес
11
Ракитич
23
Карришу
7
Витоло
70
Бакка
7
Ньигес
5
Сисма
5
Сисма
7
Ньигес
22
Боаки
5
Ривера
5
Ривера
22
Боаки
10
Хиль
17
Эррера
17
Эррера
10
Хиль
25
Мбиа
2
Пареха
2
Пареха
25
Мбиа
70
Бакка
22
Марин
22
Марин
70
Бакка
10
Иборра
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Иборра
Остались в запасе
Эльче
Севилья
13
Марк Мартинес
ВР
8
Серхио Мантекон
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
8
Серхио Мантекон
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эльче - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мартинес Валеро
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