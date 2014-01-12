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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Селтик - Галатасарай
Селтик - Галатасарай: обзор матча 12 января 2014
Селтик
12.01.2014, воскресенье, 20:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Селтик - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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05.11.2026
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01.11.2026
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28.10.2026
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25.10.2026
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0 : 4
30.10.2026
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Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
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