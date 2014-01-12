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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 12 января 2014
Верона
12.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
27'
Д. Мертенс
72'
Л. Инсинье
76'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Наполи
84'
Желтая карточка
Б. Джемаили
82'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Г. Инлер
Замена
М. Донадель
️️️️
Х. Итурбе
81'
80'
Замена
М. Бритос
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Д. Качья
️️️️
Хуанито
77'
76'
ГОЛ! 0:3!
Б. Джемаили
72'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
К. Маджо
67'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Э. Халлфредссон
67'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
49
Ромуло
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
13
Давиде Барити
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-3-2-1
77
Рафаэль
33
Агостини
29
Каччиаторе
18
Морас
22
Майетта
21
Жоржиньо
49
Ромуло
20
Халлфредссон
21
Хуанито
11
Итурбе
18
Тони
2-4-4
1
Кабрал
39
Альбиоль
6
Фернандес
11
Маджо
21
Джемаили
88
Инлер
7
Армеро
7
Кальехон
21
Пандев
9
Игуаин
10
Мертенс
20
Халлфредссон
29
Мартиньо
29
Мартиньо
20
Халлфредссон
11
Итурбе
33
Донадель
33
Донадель
11
Итурбе
21
Хуанито
21
Качья
21
Качья
21
Хуанито
9
Игуаин
3
Бритос
3
Бритос
9
Игуаин
88
Инлер
5
Радошевич
5
Радошевич
88
Инлер
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
Остались в запасе
Верона
Наполи
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Верона - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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