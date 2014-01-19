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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Парма
Кьево - Парма: обзор матча 19 января 2014
Кьево
19.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Парма
15'
А. Палоски
27'
А. Кассано
90+3'
А. Лукарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Парма
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Лукарелли
Пас отдал
М. Кассани
86'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Пароло
Желтая карточка
Д. Сардо
84'
79'
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
А. Палоски
64'
Замена
И. Радованович
️️️️
С. Бентивольо
61'
58'
Желтая карточка
Амаури
50'
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
Б. Цесар
40'
35'
Желтая карточка
А. Лукарелли
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Кассано
Пас отдал
М. Пароло
ГОЛ! 1:0!
А. Палоски
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Клейтон
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
24
Маодо Мбайе
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
12
Цесар
3
Драме
20
Сардо
21
Фрей
7
Бентивольо
30
Ригони
56
Хетемай
9
Палоски
77
Теро
4-3-3
83
Миранте
6
Кассани
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
32
Маркьонни
5
Гаргано
16
Пароло
11
Амаури
14
Биабиани
99
Кассано
7
Бентивольо
16
Радованович
16
Радованович
7
Бентивольо
9
Палоски
27
Лазаревич
27
Лазаревич
9
Палоски
16
Пароло
18
Аква
18
Аква
16
Пароло
14
Биабиани
17
Палладино
17
Палладино
14
Биабиани
Остались в запасе
Кьево
Парма
24
Маодо Мбайе
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Клейтон
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
24
Маодо Мбайе
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Клейтон
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кьево - Парма
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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