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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 19 января 2014
Эспаньол
19.01.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
88'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сельта
Замена
Р. Родригес
️️️️
В. Санчес
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
Э. Морено
88'
83'
Замена
М. Бермехо
️️️️
С. Мина
74'
Замена
А. Лопес
️️️️
А. Фернандес
69'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Орельяна
Желтая карточка
В. Санчес
65'
Замена
Пицци
️️️️
К. Стуани
64'
Замена
Алекс
️️️️
Д. Кордоба
46'
45'
Желтая карточка
А. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
3-4-3
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
19
Колотто
20
Симау
4
Санчес
10
Абрахам
21
Лопес
9
Гарсия
7
Стуани
9
Кордоба
4-1-3-1-1
13
Родригес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
17
Кастро
4
Оубинья
17
Фернандес
12
Рафинья
7
Крон-Дели
14
Орельяна
77
Мина
9
Кордоба
8
Алекс
8
Алекс
9
Кордоба
4
Санчес
5
Родригес
5
Родригес
4
Санчес
7
Стуани
21
Пицци
21
Пицци
7
Стуани
17
Фернандес
14
Лопес
14
Лопес
17
Фернандес
77
Мина
9
Бермехо
9
Бермехо
77
Мина
14
Орельяна
3
Нолито
3
Нолито
14
Орельяна
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эспаньол - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
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