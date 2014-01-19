Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Кайрат
Краснодар - Кайрат: обзор матча 19 января 2014
Краснодар
19.01.2014, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Кайрат
27'
Н. Марков
47'
М. Перейра
88'
П. Мамаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Кайрат
ГОЛ! 3:0!
П. Мамаев
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Перейра
47'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Гоу
46'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Померко
46'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Исаэль
46'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Р. Лаборде
46'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
С. Петров
46'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Абреу
46'
Замена
В. Калешин
️️️️
Д. Анджелкович
46'
Замена
А. Гранквист
️️️️
Н. Тубич
46'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Н. Марков
46'
Желтая карточка
Р. Лаборде
44'
Замена
А. Синицын
️️️️
А. Фильцов
34'
ГОЛ! 1:0!
Н. Марков
Пас отдал
Д. Анджелкович
27'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Краснодар - Кайрат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Главный судья:
Рашид Абдулла Саид
Стадион:
Ozon Арена
Новости команд
Все
Краснодар
Кайрат
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
14 ноября
3
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
14 ноября
14
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
24
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
13 ноября
3
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
14 ноября
3
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
14 ноября
14
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
24
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
13 ноября
3
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+