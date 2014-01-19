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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 19 января 2014
Болонья
19.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
37'
Р. Бьянки
90'
Р. Бьянки
61'
Г. Игуаин (П)
80'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Фернандес
ГОЛ! 2:2!
Р. Бьянки
Пас отдал
А. Диаманти
90'
Вторая желтая
П. Коне
84'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
А. Морлео
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Игуаин
79'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Д. Перес
79'
Замена
А. Мантовани
️️️️
Н. Черубин
73'
Желтая карточка
М. Пациенца
64'
Желтая карточка
Г. Гарич
61'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Игуаин
Желтая карточка
П. Коне
57'
57'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Р. Бьянки
56'
Желтая карточка
Д. Перес
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бьянки
Пас отдал
А. Диаманти
37'
15'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Курчи
3
Черубин
15
Антонссон
14
Натали
3
Морлео
13
Гарич
15
Перес
33
Коне
24
Пациенца
23
Диаманти
9
Бьянки
3-3-4
1
Кабрал
15
Ревейер
6
Фернандес
39
Альбиоль
11
Маджо
88
Инлер
21
Джемаили
7
Кальехон
21
Пандев
9
Игуаин
10
Мертенс
3
Черубин
17
Мантовани
17
Мантовани
3
Черубин
15
Перес
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
15
Перес
3
Морлео
99
Аквафреска
99
Аквафреска
3
Морлео
21
Пандев
17
Гамшик
17
Гамшик
21
Пандев
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
Остались в запасе
Болонья
Наполи
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
25
Бруно Увини
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Болонья - Наполи
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренато ДальАра
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