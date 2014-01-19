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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Шахтер Караганда
Крылья Советов - Шахтер Караганда: обзор матча 19 января 2014
Крылья Советов
19.01.2014, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
85'
Д. Ятченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Шахтер Караганда
Желтая карточка
И. Таранов
88'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ятченко
85'
Желтая карточка
Г. Джиоев
80'
Замена
И. Максимов
️️️️
А. Чочиев
68'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Делькин
46'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
И. Семшов
46'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Р. Аджинджал
46'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
П. Немов
46'
Замена
И. Таранов
️️️️
И. Цаллагов
46'
Замена
В. Почивалин
️️️️
С. Драгун
46'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Надсон
46'
Замена
С. Божин
️️️️
А. Амисулашвили
46'
Замена
Г. Джиоев
️️️️
Ф. Браун Форбс
46'
Замена
Я. Муха
️️️️
С. Веремко
46'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Б. Телес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Крылья Советов - Шахтер Караганда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Главный судья:
Рагим Гасанов
Стадион:
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