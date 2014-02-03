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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Токио
Крылья Советов - Токио: обзор матча 03 февраля 2014
Крылья Советов
03.02.2014, понедельник, 11:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Токио
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крылья Советов - Токио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Токио
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
- : -
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
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07.11.2026
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0 : 4
31.10.2026
Токио
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6 : 0
25.10.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 11 тур
Токио
0 : 0
21.10.2026
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 10 тур
Токио Верди
0 : 4
17.10.2026
Токио
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