«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото

Хавбек «Токио» Кенто Хасимото стал трансферной целью «Ростова», утверждает Nikkan Sports.
По информации источника, российский клуб уже сделал предложение 26-летнему футболисту.
Сам японец заинтересован в продолжении карьеры за границей.
- Рыночная стоимость Хасимото – 1,2 миллиона евро.
- В составе «Токио» полузащитник забил 17 голов и сделал шесть ассистов в 164 матчах.
Источник: Nikkan Sports
Первая японская ежедневная спортивная газета. Издание основано в 1946 году. Тираж составляет почти два миллиона экземпляров.