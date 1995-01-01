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    «Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото

    Хавбек «Токио» Кенто Хасимото стал трансферной целью «Ростова», утверждает Nikkan Sports.

    По информации источника, российский клуб уже сделал предложение 26-летнему футболисту.

    Сам японец заинтересован в продолжении карьеры за границей.

    • Рыночная стоимость Хасимото – 1,2 миллиона евро.
    • В составе «Токио» полузащитник забил 17 голов и сделал шесть ассистов в 164 матчах.

    Источник: Nikkan Sports

    Первая японская ежедневная спортивная газета. Издание основано в 1946 году. Тираж составляет почти два миллиона экземпляров.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      elessar arnor 1 час назад

      должно быть больше японцев и скандинавов в чемпе

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