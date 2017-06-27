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Тотти может продолжить карьеру в Японии

27 июня 2017, 15:51
3

Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти может перебраться в японскую Джей-лигу. Сообщается, что 40-летний игрок связался с «Токио» и запросил зарплату в размере 3 миллионов евро в год.

Напомним, что ветеран не стал продлевать контракт с «волками», истекающий 30 июня. Таким образом, форвард может покинуть римский клуб после 24 лет пребывания в нем. Ранее сообщалось, что футболисту может быть предложен руководящий пост в «Роме».

В минувшем сезоне Тотти принял участие в 28 матчах, забил три гола и сделал семь результативных передач.

Источник: Twitter
Италия. Серия А Рома Токио Тотти Франческо
Комментарии (3)
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Kulimen
1498578947
Неужели китайцы или МЛС больше трех не дают?
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giluxa1963
1498579565
надоели китайские гаджеты за японскими поехал
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Schicko
1498586164
Они с Дель Пьеро зарубились, кажись, 25 лет назад, кто позже бросит играть...))))
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