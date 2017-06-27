Тотти может продолжить карьеру в Японии

Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти может перебраться в японскую Джей-лигу. Сообщается, что 40-летний игрок связался с «Токио» и запросил зарплату в размере 3 миллионов евро в год.

Напомним, что ветеран не стал продлевать контракт с «волками», истекающий 30 июня. Таким образом, форвард может покинуть римский клуб после 24 лет пребывания в нем. Ранее сообщалось, что футболисту может быть предложен руководящий пост в «Роме».

В минувшем сезоне Тотти принял участие в 28 матчах, забил три гола и сделал семь результативных передач.