«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет

Полузащитник «Токио» Такефуса Кубо перешел в «Реал», сообщает официальный сайт клуба.

18-летний японец в следующем сезоне будет выступать за «Кастилью».

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

Ранее Кубо находился в системе «Барселоны». Его подписание стало одной из причин наказания каталонского клуба со стороны ФИФА в 2014 году в виде трансферного запрета.