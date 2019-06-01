«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет

понятно, это был коварный план Реала)
Полузащитник «Токио» Такефуса Кубо перешел в «Реал», сообщает официальный сайт клуба.
18-летний японец в следующем сезоне будет выступать за «Кастилью».
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.
Ранее Кубо находился в системе «Барселоны». Его подписание стало одной из причин наказания каталонского клуба со стороны ФИФА в 2014 году в виде трансферного запрета.
- В составе «Токио» хавбек забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 30 матчах.
- Кубо 9 июня дебютировал за сборную Японии.