Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    «Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет

    Полузащитник «Токио» Такефуса Кубо перешел в «Реал», сообщает официальный сайт клуба.

    18-летний японец в следующем сезоне будет выступать за «Кастилью».

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

    Ранее Кубо находился в системе «Барселоны». Его подписание стало одной из причин наказания каталонского клуба со стороны ФИФА в 2014 году в виде трансферного запрета.

    • В составе «Токио» хавбек забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 30 матчах.
    • Кубо 9 июня дебютировал за сборную Японии.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7230

      Cules2013 1 час назад

      понятно, это был коварный план Реала)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      FENIX-SL > Cules2013 45 минут назад

      чувство юмора есть
      как и два ляма чтобы лишь бы уколоть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru