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    Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото

    «Ростов» объявил о согласовании трансфера полузащитника «Токио» Кенто Хасимото.

    В скором времени 26-летний японец прилетит в Россию для прохождения медицинского обследования, после чего стороны заключат четырехлетний контракт.⁣⁣

    Сумма сделки пока неизвестна. Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

    • В составе «Токио» Хасимото забил 17 голов и сделал шесть ассистов в 164 матчах.
    • В марте 2019 года хавбек дебютировал за сборную Японии.
    • По итогам 27 туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +990

      Play 2 часа назад

      Ростов осваивает азиатский рынок, будут закупать футболки в Китае и продавать их в Японии. Грамотный бизнес-план, эти армяне знают своё дело.

      -2
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      Рейтинг: +547

      Чехов на Садовой > Play 1 час назад

      Это типа искромётный юмор? Японцы сильно удивятся если узнают, что они покупают китайское шмотьё. А армян зачем мацаешь, паскудник?

      0
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      Рейтинг: +79

      Фанат Рубина > Чехов на Садовой 1 час назад

      ну типа на юге россии много армян в краснодаре, ростове, сочи

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