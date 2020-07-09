Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото

«Ростов» объявил о согласовании трансфера полузащитника «Токио» Кенто Хасимото.
В скором времени 26-летний японец прилетит в Россию для прохождения медицинского обследования, после чего стороны заключат четырехлетний контракт.
Сумма сделки пока неизвестна. Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
- В составе «Токио» Хасимото забил 17 голов и сделал шесть ассистов в 164 матчах.
- В марте 2019 года хавбек дебютировал за сборную Японии.
- По итогам 27 туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Официальный сайт «Ростова»