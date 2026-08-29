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  • Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона

Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона

29 августа, 08:30
19

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о неубедительных результатах команды.

  • «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
  • Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
  • Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«Зенит» потерпел два поражения в пяти турах, да и в матче с «Динамо», хоть и добился крупной победы, выглядел не слишком убедительно, если вынести за скобки голы. Есть ли поводы для тревоги?

– Мне показалось, что петербуржцы уверенно начали сезон. Однако абсолютно глупая осечка в матче с «Родиной» их подкосила.

Что касается противостояния со «Спартаком», то москвичи выглядели убедительнее и заслуженно взяли верх.

Впрочем, не будем забывать: впереди еще 25 туров. У Сергея Семака достаточно времени, чтобы найти оптимальные сочетания. Сине-бело-голубые непременно продолжат борьбу за титул.

– Вас не удивило, что петербуржцы настолько беззубо смотрелись в дерби двух столиц?

– Да, я ожидал примерно равной борьбы. Тем не менее было предчувствие, что «Спартак» окажется сильнее, поскольку лучше комбинирует.

В итоге хозяева провели образцовый матч с точки зрения как самоотверженности, так и уровня мастерства. Они просто оказались лучше готовы.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (19)
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Бумбраш
1787983607
Впрочем, не будем забывать, впереди еще 25 туров и судьи сделают свое дело,-добавил чипсавин
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Литейный 4 (returned)
1787983675
Комментарий скрыт модератором
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Taps
1787985219
Команда сливает Семака. Состав Зенита на сезон отвратительный, игроки слабые и играть не хотят. Деньги в мозгах.
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Semenycch
1787985406
Команда играет вдесятером! Во всех 4 голах виновен Барриос! Я очень уважаю этого великолепного в прошлом игрока, а сейчас он вообще не играет! Выиграть чемпионат без опорника нельзя!
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FCSpartakM
1787989158
да ни в одном матче зенит не был сильнее. Акрон и Оренбург создавали моменты. Там победы чисто на классе. С Динамо вообще аномалия. Родина их переиграла во втором тайме, Спартак просто деклассировал и второй тайм просто по счету сыграл. Команда так играет 4й сезон.
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BarStep
1787989634
Аутсайдеры всегда настраиваются на лидеров как на последний бой и выдают порой единственный шикарный матч.. А лидеры наоборот - недонастраиваются на такие матчи.. Отсюда этих два глупых поражения Гы- Гы
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Цугундeр
1787992003
) Зажратость. Похеризм. Равнодушие. Фраерство. ) Я это вслух сказал?))
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Garrincha58
1787993414
Опять бред несёт Шавин, что не интервью так одно другого смешней
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Дубина
1787997114
Просто ЗПРФ!!
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Феликс Михайлов
1787999571
Зенит подкосило безпробудное пьянство и разврат.
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