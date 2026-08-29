Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о неубедительных результатах команды.
- «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
- Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
- Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».
– «Зенит» потерпел два поражения в пяти турах, да и в матче с «Динамо», хоть и добился крупной победы, выглядел не слишком убедительно, если вынести за скобки голы. Есть ли поводы для тревоги?
– Мне показалось, что петербуржцы уверенно начали сезон. Однако абсолютно глупая осечка в матче с «Родиной» их подкосила.
Что касается противостояния со «Спартаком», то москвичи выглядели убедительнее и заслуженно взяли верх.
Впрочем, не будем забывать: впереди еще 25 туров. У Сергея Семака достаточно времени, чтобы найти оптимальные сочетания. Сине-бело-голубые непременно продолжат борьбу за титул.
– Вас не удивило, что петербуржцы настолько беззубо смотрелись в дерби двух столиц?
– Да, я ожидал примерно равной борьбы. Тем не менее было предчувствие, что «Спартак» окажется сильнее, поскольку лучше комбинирует.
В итоге хозяева провели образцовый матч с точки зрения как самоотверженности, так и уровня мастерства. Они просто оказались лучше готовы.