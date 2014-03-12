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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Манчестер Сити
Барселона - Манчестер Сити: обзор матча 12 марта 2014
Барселона
12.03.2014, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
67'
Л. Месси
90+1'
Д. Алвес
88'
В. Компани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Манчестер Сити
ГОЛ! 2:1!
Д. Алвес
Пас отдал
А. Иньеста
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:1!
В. Компани
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Фабрегас
86'
Замена
А. Санчес
️️️️
Неймар
78'
77'
Вторая желтая
П. Хавьер Сабалета
73'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Насри
71'
Желтая карточка
В. Компани
71'
Замена
А. Негредо
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
67'
Желтая карточка
С. Фабрегас
54'
46'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
27'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
21'
Желтая карточка
А. Коларов
9'
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
(К)
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-3-2
26
Вальдес
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Фабрегас
6
Хави
10
Неймар
10
Месси
4-4-1-1
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
11
Коларов
14
Насри
5
Фернандиньо
20
Милнер
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
4
Фабрегас
6
Роберто
6
Роберто
4
Фабрегас
10
Неймар
4
Санчес
4
Санчес
10
Неймар
14
Насри
16
Навас
16
Навас
14
Насри
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
21
Сильва
21
Негредо
21
Негредо
21
Сильва
Остались в запасе
Барселона
Манчестер Сити
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Барселона - Манчестер Сити
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Фредерик Кано (Франция)
Микаэль Аннонье (Франция)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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