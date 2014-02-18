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Манчестер Сити - Барселона
Манчестер Сити - Барселона: обзор матча 18 февраля 2014
Манчестер Сити
18.02.2014, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Барселона
54'
Л. Месси (П)
90'
Д. Алвес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Барселона
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алвес
Пас отдал
Неймар
86'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Фабрегас
76'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Э. Джеко
️️️️
А. Негредо
74'
74'
Замена
Неймар
️️️️
А. Санчес
Замена
Д. Лескотт
️️️️
А. Коларов
58'
Замена
С. Насри
️️️️
Х. Навас
58'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Месси
Красная карточка
М. Демичелис
53'
Желтая карточка
А. Коларов
37'
Желтая карточка
А. Негредо
28'
23'
Желтая карточка
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
11
Александар Коларов
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
3-2-3-1-1
1
Харт
16
Навас
4
Компани
2
Демичелис
3
Клиши
5
Сабалета
11
Коларов
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
21
Негредо
4-1-3-1-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
4
Фабрегас
8
Иньеста
10
Месси
4
Санчес
11
Коларов
15
Лескотт
15
Лескотт
11
Коларов
16
Навас
14
Насри
14
Насри
16
Навас
21
Негредо
10
Джеко
10
Джеко
21
Негредо
4
Фабрегас
6
Роберто
6
Роберто
4
Фабрегас
4
Санчес
10
Неймар
10
Неймар
4
Санчес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Барселона
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Манчестер Сити - Барселона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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