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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Эмелек - Леон
Эмелек - Леон: обзор матча 12 марта 2014
Эмелек
12.03.2014, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа 7, 3 тур
2 : 1
Завершен
Леон
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эмелек - Леон
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
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Эквадор. Лига Про, 5 тур
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0 : 2
31.10.2026
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Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Леонес
1 : 3
18.10.2026
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Эквадор. Лига Про, 2 тур
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0 : 0
11.10.2026
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