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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Реал Гарсиласко - Универсидад де Чили
Реал Гарсиласко - Универсидад де Чили: обзор матча 12 марта 2014
Реал Гарсиласко
12.03.2014, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа 5, 3 тур
1 : 2
Завершен
Универсидад де Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реал Гарсиласко - Универсидад де Чили
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал Гарсиласко
Кубок Либертадорес, 6 тур
Крузейро
3 : 0
10.04.2014
Реал Гарсиласко
Кубок Либертадорес, 5 тур
Реал Гарсиласко
0 : 2
02.04.2014
Дефенсор Спортинг
Кубок Либертадорес, 4 тур
Универсидад де Чили
1 : 0
19.03.2014
Реал Гарсиласко
Кубок Либертадорес, 3 тур
Реал Гарсиласко
1 : 2
12.03.2014
Универсидад де Чили
Кубок Либертадорес, 2 тур
Дефенсор Спортинг
4 : 1
20.02.2014
Реал Гарсиласко
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 28 тур
О'Хиггинс
- : -
22.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад де Чили
2 : 1
08.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 26 тур
Универсидад Католика
1 : 0
01.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 25 тур
Универсидад де Чили
4 : 1
27.10.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад де Чили
6 : 0
12.10.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 23 тур
Депортес Ла Серена
0 : 3
13.09.2026
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Универсидад де Чили
40-летний экс-игрок «Реала» перенес сердечный приступ
20 июня
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
2017.06.29 16:42
19
40-летний экс-игрок «Реала» перенес сердечный приступ
20 июня
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
2017.06.29 16:42
19
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