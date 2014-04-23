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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Карпаты
Заря - Карпаты: обзор матча 23 апреля 2014
Заря
23.04.2014, среда, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Карпаты
80'
И. Петряк
81'
Данило
27'
А. Гладкий
71'
М. Бартулович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Карпаты
Желтая карточка
Н. Каменюка
82'
ГОЛ! 2:2!
Данило
81'
ГОЛ! 1:2!
И. Петряк
Пас отдал
Д. Хомченовский
80'
78'
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
С. Зенев
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Ж. Любенович
73'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Бартулович
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
70'
Замена
М. Белый
️️️️
Я. Боли
61'
55'
Желтая карточка
М. Даушвили
53'
Желтая карточка
П. Пашаев
Замена
И. Петряк
️️️️
Р. Малиновский
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Гладкий
Пас отдал
П. Пашаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Данило
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
3-4-1-2
30
Шевченко
12
Игнатьевич
15
Вернидуб
44
Шунич
6
Каменюка
22
Любенович
17
Малиновский
35
Грицай
10
Хомченовский
10
Боли
99
Данило
4-1-1-1-3
1
Пидкивка
20
Пашаев
4
Гитченко
6
Балажиц
21
Костевич
9
Мартынюк
20
Даушвили
8
Чачуа
20
Зенев
21
Бартулович
20
Гладкий
17
Малиновский
7
Петряк
7
Петряк
17
Малиновский
10
Боли
29
Белый
29
Белый
10
Боли
22
Любенович
28
Будковский
28
Будковский
22
Любенович
20
Зенев
77
Бохашвили
77
Бохашвили
20
Зенев
Остались в запасе
Заря
Карпаты
1
Кршеван Сантини
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
19
Юрий Габовда
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Заря - Карпаты
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Билокур
(Курахово, Донецкая область)
Стадион:
Авангард
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