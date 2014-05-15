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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Кубань (ЛФЛ) - Зенит: обзор матча 15 мая 2014
Кубань (ЛФЛ)
15.05.2014, четверг, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 4
Завершен
Зенит
67'
Л. Мельгарехо
15'
А. Витсель
31'
Х. Саломон Рондон
51'
О. Шатов
90+1'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Зенит
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Халк
82'
Замена
К. Зырянов
️️️️
Данни
78'
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
А. Деальберт
️️️️
Шандао
77'
75'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:3!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
В. Игнатьев
67'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Г. Букур
59'
Замена
С. Манолев
️️️️
М. Рабиу
54'
51'
ГОЛ! 0:3!
О. Шатов
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
Ш. Каборе
37'
37'
Желтая карточка
И. Смольников
31'
ГОЛ! 0:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Кришито
17'
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
В. Малафеев
16'
Травма
В. Малафеев
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Пас отдал
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
19
Мохаммед Рабиу
ПП
11
Георге Букур
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
10
Данни
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
10
Темури Букия
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-3-3-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
5
Армаш
2
Шандао
8
Бугаев
77
Каборе
20
Игнатьев
71
Попов
23
Соснин
19
Рабиу
11
Букур
4-1-4-1
16
Малафеев
8
Смольников
6
Ломбертс
13
Нету
4
Кришито
28
Витсель
7
Халк
20
Файзулин
10
Данни
27
Шатов
23
Рондон
11
Букур
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
11
Букур
2
Шандао
5
Деальберт
5
Деальберт
2
Шандао
19
Рабиу
11
Манолев
11
Манолев
19
Рабиу
16
Малафеев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
16
Малафеев
23
Рондон
44
Тимощук
44
Тимощук
23
Рондон
10
Данни
18
Зырянов
18
Зырянов
10
Данни
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Зенит
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Темури Букия
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Темури Букия
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:15 (прямая)
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