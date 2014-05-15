Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Крылья Советов
Анжи - Крылья Советов: обзор матча 15 мая 2014
Анжи
15.05.2014, четверг, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
58'
А. Делькин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Крылья Советов
Красная карточка
С. Сердеров
90'
+6
77'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
Замена
М. Гаджиев
️️️️
К. Мкртчян
76'
74'
Замена
Горо
️️️️
А. Чочиев
Замена
С. Сердеров
️️️️
Ф. Смолов
61'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Алиев
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
56'
Замена
А. Павленко
️️️️
И. Семшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
88
Александр Алиев
АП
34
Владимир Быстров
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
7
Агаларов
3
Гаджибеков
24
Епуряну
38
Ещенко
14
Билялетдинов
10
Ахмедов
19
Мкртчян
34
Быстров
88
Алиев
90
Смолов
4-1-2-1-2
16
Веремко
33
Ятченко
0
Таранов
25
Амисулашвили
6
Телес
5
Немов
20
Семшов
21
Драгун
11
Чочиев
90
Делькин
12
Корниленко
19
Мкртчян
91
Гаджиев
91
Гаджиев
19
Мкртчян
88
Алиев
11
Бухаров
11
Бухаров
88
Алиев
90
Смолов
28
Сердеров
28
Сердеров
90
Смолов
11
Чочиев
2
Горо
2
Горо
11
Чочиев
20
Семшов
8
Павленко
8
Павленко
20
Семшов
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
Остались в запасе
Анжи
Крылья Советов
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Статистика матча Анжи - Крылья Советов
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Теннис" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Анжи
Крылья Советов
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+