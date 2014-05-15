Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Амкар (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 15 мая 2014
Амкар (мол)
15.05.2014, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
13'
К. Сидоренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Замена
В. Трошев
️️️️
Н. Голдобин
90'
+2
Замена
Е. Парамонов
️️️️
А. Анфёров
88'
Замена
М. Рожков
️️️️
К. Сидоренко
84'
60'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Агеев
Замена
Р. Урхов
️️️️
А. Курзенев
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Сидоренко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
93
Антон Мальцев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
82
Николай Огурцов
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
Главный тренер
Артур Оленин
Амкар (мол)
14
Аслан Гагкаев
ВР
58
Иван Средняков
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
95
Михаил Рожков
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
79
Кирилл Заботин
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
5
Кирилл Морозов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Алексей Орлов
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
4-2-2-2
32
Коновалов
2
Кричмар
44
Пермяков
30
Таказов
45
Придюк
9
Соловьев
32
Нийхолт
97
Голдобин
63
Сидоренко
91
Курзенев
60
Анфёров
3-5-2
61
Горячкин
46
Гамалян
93
Мальцев
3
Гогличидзе
82
Огурцов
58
Крыжевских
57
Акимов
43
Шляхов
41
Андриенко
76
Агеев
72
Батютин
97
Голдобин
40
Трошев
40
Трошев
97
Голдобин
63
Сидоренко
95
Рожков
95
Рожков
63
Сидоренко
60
Анфёров
11
Парамонов
11
Парамонов
60
Анфёров
91
Курзенев
10
Урхов
10
Урхов
91
Курзенев
76
Агеев
74
Фомин
74
Фомин
76
Агеев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Краснодар (мол)
57
Владимир Переверзев
ЦП
14
Аслан Гагкаев
ВР
79
Кирилл Заботин
ЦФ
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
5
Кирилл Морозов
ОП
24
Алексей Орлов
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Остались в запасе
57
Владимир Переверзев
ЦП
14
Аслан Гагкаев
ВР
79
Кирилл Заботин
ЦФ
58
Иван Средняков
ВР
Остались в запасе
5
Кирилл Морозов
ОП
24
Алексей Орлов
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Краснодар (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+