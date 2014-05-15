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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Оренбург
Луч - Оренбург: обзор матча 15 мая 2014
Луч
15.05.2014, четверг, 13:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 4
Завершен
Оренбург
33'
Ш. Асильдаров
24'
Д. Ткачук
42'
А. Кобялко
71'
Д. Ткачук
90+1'
И. Коронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Оренбург
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
И. Коронов
84'
Замена
М. Шогенов
️️️️
А. Друзин
77'
Замена
Д. Андреев
️️️️
С. Бреев
Желтая карточка
С. Бендзь
75'
74'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Ткачук
72'
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Кобялко
Замена
А. Бураев
️️️️
В. Романенко
72'
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ткачук
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
В. Пономарев
63'
Замена
Д. Селищев
️️️️
А. Аверьянов
63'
52'
Желтая карточка
И. Ганиев
42'
ГОЛ! 1:2!
А. Кобялко
Желтая карточка
А. Довбня
41'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Асильдаров
33'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
А. Кацаев
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
35
Анатолий Романович
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
4-4-1-1
56
Довбня
19
Пономарев
12
Пономаренко
26
Бендзь
25
Семочко
11
Аверьянов
35
Романович
44
Клопков
10
Кацаев
77
Романенко
9
Корян
4-1-3-1-1
98
Абакумов
12
Малых
10
Парняков
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
23
Бреев
30
Друзин
3
Ахмедов
31
Ткачук
22
Кобялко
11
Аверьянов
77
Селищев
77
Селищев
11
Аверьянов
19
Пономарев
13
Кудряшов
13
Кудряшов
19
Пономарев
77
Романенко
90
Бураев
90
Бураев
77
Романенко
10
Кацаев
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Кацаев
23
Бреев
15
Андреев
15
Андреев
23
Бреев
30
Друзин
8
Шогенов
8
Шогенов
30
Друзин
31
Ткачук
14
Коронов
14
Коронов
31
Ткачук
22
Кобялко
16
Хазов
16
Хазов
22
Кобялко
Остались в запасе
Луч
Оренбург
70
Александр Котляров
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Луч - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Динамо
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