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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 15 мая 2014
Балтика
15.05.2014, четверг, 20:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
58'
М. Вотинов (П)
82'
В. Каленкович
53'
Е. Гапон
90+1'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Шинник
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Малоян
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Каленкович
83'
ГОЛ! 2:1!
В. Каленкович
82'
75'
Замена
Л. Родионов
️️️️
П. Деобальд
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
73'
67'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
А. Алексеев
️️️️
Д. Стоцкий
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Вотинов
58'
57'
Желтая карточка
В. Корытько
Замена
В. Крючков
️️️️
М. Васильев
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
Е. Гапон
46'
Замена
А. Щадин
️️️️
Е. Стешин
46'
Замена
Э. Кподо
️️️️
А. Ндри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
13
Илья Сетов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
3-2-3-2
1
Колинько
3
Плопа
81
Зимулька
23
Васильев
4
Овсиенко
89
Стоцкий
93
Каленкович
8
Чиркин
17
Зюзинс
45
Вотинов
8
Сысуев
3-2-2-1-2
16
Яшин
2
Ндри
21
Катынсус
76
Стешин
97
Ятченко
33
Гапон
10
Корытько
21
Зотов
57
Деобальд
81
Низамутдинов
0
Малоян
89
Стоцкий
22
Алексеев
22
Алексеев
89
Стоцкий
23
Васильев
55
Крючков
55
Крючков
23
Васильев
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
93
Каленкович
10
Минченков
10
Минченков
93
Каленкович
57
Деобальд
77
Родионов
77
Родионов
57
Деобальд
2
Ндри
14
Кподо
14
Кподо
2
Ндри
76
Стешин
92
Щадин
92
Щадин
76
Стешин
Остались в запасе
Балтика
Шинник
13
Илья Сетов
ЦП
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
13
Илья Сетов
ЦП
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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