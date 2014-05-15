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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Мордовия
Спартак-Нальчик - Мордовия: обзор матча 15 мая 2014
Спартак-Нальчик
15.05.2014, четверг, 18:30
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
77'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Мордовия
Желтая карточка
А. Панюков
77'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Киреев
77'
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
77'
73'
Замена
С. Ваганов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Панюков
️️️️
Р. Болов
61'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Рябокобыленко
58'
Желтая карточка
Д. Сирадзе
57'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Шаваев
54'
46'
Замена
М. Терентьев
️️️️
Е. Луценко
46'
Замена
М. Маркин
️️️️
С. Самодин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
34
Игорь Крутов
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Цыган
3
Костин
88
Макоев
14
Джикия
57
Абазов
5
Рябокобыленко
88
Киреев
92
Чуперка
8
Шаваев
28
Султонов
88
Болов
3-1-4-2
1
Шебанов
5
Эдиев
40
Перендиа
22
Будников
11
Пазин
88
Иванов
8
Бобер
2
Димидко
9
Мухаметшин
48
Луценко
22
Самодин
5
Рябокобыленко
7
Чхапелия
7
Чхапелия
5
Рябокобыленко
88
Киреев
4
Рухаиа
4
Рухаиа
88
Киреев
88
Болов
11
Панюков
11
Панюков
88
Болов
8
Шаваев
8
Сирадзе
8
Сирадзе
8
Шаваев
22
Самодин
93
Маркин
93
Маркин
22
Самодин
48
Луценко
37
Терентьев
37
Терентьев
48
Луценко
9
Мухаметшин
23
Ваганов
23
Ваганов
9
Мухаметшин
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Мордовия
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
34
Игорь Крутов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
31
Максим Рогов
ЛП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
9
Амир Бажев
ЦФ
Остались в запасе
34
Игорь Крутов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
31
Максим Рогов
ЛП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Мордовия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Спартак
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