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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Ангушт
Нефтехимик - Ангушт: обзор матча 15 мая 2014
Нефтехимик
15.05.2014, четверг, 17:30
Россия. ФНЛ, 38 тур
5 : 1
Завершен
Ангушт
16'
М. Уридия
50'
И. Михалев
63'
И. Михалев
66'
Р. Косянчук
84'
И. Михалев
23'
С. Путилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Ангушт
ГОЛ! 5:1!
И. Михалев
84'
77'
Желтая карточка
А. Дышеков
70'
Замена
И. Цуроев
️️️️
Г. Гузь
69'
Желтая карточка
З. Осмаев
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Михалев
69'
ГОЛ! 4:1!
Р. Косянчук
66'
Замена
А. Джалилов
️️️️
Д. Дзахов
64'
ГОЛ! 3:1!
И. Михалев
63'
51'
Желтая карточка
А. Каркаев
ГОЛ! 2:1!
И. Михалев
50'
46'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
Т. Кариев
Замена
Р. Косянчук
️️️️
М. Джалилов
46'
23'
ГОЛ! 1:1!
С. Путилин
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
90
Заур Осмаев
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Имамхан Газдиев
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
7
Тазир Кариев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Нефтехимик
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
34
Вальтер Чала
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Ангушт
16
Магомед Евлоев
ВР
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
3-4-3
1
Лосев
5
Пискунов
71
Денисов
35
Гультяев
33
Камеш
71
Дзахов
56
Гриднев
5
Платика
39
Михалев
63
Джалилов
25
Уридия
2-1-4-3
1
Хамхоев
5
Аушев
33
Путилин
33
Дышеков
90
Осмаев
22
Гузь
8
Газдиев
14
Каркаев
9
Курачинов
7
Кариев
11
Зязиков
63
Джалилов
37
Косянчук
37
Косянчук
63
Джалилов
71
Дзахов
34
Чала
34
Чала
71
Дзахов
71
Дзахов
10
Джалилов
10
Джалилов
71
Дзахов
39
Михалев
26
Отставнов
26
Отставнов
39
Михалев
7
Кариев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
7
Кариев
22
Гузь
9
Цуроев
9
Цуроев
22
Гузь
Остались в запасе
Нефтехимик
Ангушт
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
16
Магомед Евлоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
Остались в запасе
16
Магомед Евлоев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Нефтехимик - Ангушт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Нефтехимик
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