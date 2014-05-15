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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аль-Айн - Манчестер Сити
Аль-Айн - Манчестер Сити: обзор матча 15 мая 2014
Аль-Айн
15.05.2014, четверг, 19:40
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Айн - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
- : -
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
17.10.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
0 : 4
12.10.2026
Аль-Айн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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