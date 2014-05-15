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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ростов
Томь - Ростов: обзор матча 15 мая 2014
Томь
15.05.2014, четверг, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Ростов
7'
П. Нехайчик
52'
К. Панченко
55'
К. Панченко
84'
Д. Полоз
89'
Ф. Синама-Понголь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ростов
89'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Синама-Понголь
84'
Красная карточка
К. Гуелор Канга
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Ф. Синама-Понголь
Замена
А. Пинтер
️️️️
Р. Сабитов
78'
Замена
А. Черевко
️️️️
А. Аравин
58'
56'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Р. Емельянов
ГОЛ! 3:0!
К. Панченко
Пас отдал
И. Портнягин
55'
ГОЛ! 2:0!
К. Панченко
52'
Замена
Г. Мурешан
️️️️
М. Йиранек
46'
25'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Логашов
25'
Замена
С. Ксулу
️️️️
В. Дьяков
ГОЛ! 1:0!
П. Нехайчик
Пас отдал
П. Голышев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Томь
40
Младен Божович
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
Ростов
13
Никита Чагров
ВР
68
Андрей Зотов
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
4-1-2-3
25
Чебану
2
Аравин
44
Рыков
25
Йиранек
21
Миланов
44
Башкиров
33
Нехайчик
34
Сабитов
97
Портнягин
72
Голышев
8
Панченко
4-1-2-1-2
1
Амельченко
34
Маргасов
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
92
Емельянов
16
Худобяк
8
Канга
7
Полоз
54
Синама-Понголь
22
Дзюба
25
Йиранек
6
Мурешан
6
Мурешан
25
Йиранек
34
Сабитов
77
Пинтер
77
Пинтер
34
Сабитов
2
Аравин
26
Черевко
26
Черевко
2
Аравин
43
Логашов
32
Кулишев
32
Кулишев
43
Логашов
0
Дьяков
42
Ксулу
42
Ксулу
0
Дьяков
92
Емельянов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
92
Емельянов
Остались в запасе
Томь
Ростов
29
Павел Кудряшов
ПВ
40
Младен Божович
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
68
Андрей Зотов
ЦЗ
23
Неманья Николич
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
40
Младен Божович
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
68
Андрей Зотов
ЦЗ
23
Неманья Николич
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Томь - Ростов
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 18:15 (прямая)
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