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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Нигерия
Франция - Нигерия: обзор матча 30 июня 2014
Франция
30.06.2014, понедельник, 20:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Нигерия
78'
П. Погба
90+1'
Д. Йобо (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Нигерия
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Вальбуэна
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Йобо
Пас отдал
М. Вальбуэна
90'
+1
88'
Замена
У. Нвофор
️️️️
В. Мозес
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
Пас отдал
М. Вальбуэна
78'
Замена
А. Гризманн
️️️️
О. Жиру
63'
60'
Замена
Р. Габриэль
️️️️
О. Онази
56'
Травма
О. Онази
Желтая карточка
Б. Матюиди
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ОП
6
Поль Погба
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
(К)
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ПЗ
17
Огений Онази
ОП
10
Джон Оби Микел
ОП
8
Питер Одемвингие
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Франция
23
Микаэль Ландро
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
15
Рамон Азиз
ЦП
19
Уче Нвофор
ЦФ
20
Окечукву Учебо
ЦФ
23
Шола Амеоби
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Эвра
21
Косиельни
4
Варан
0
Дебюши
14
Матюиди
6
Погба
6
Кабай
8
Вальбуэна
9
Жиру
19
Бензема
4-2-2-1-1
1
Эньяма
5
Эмброуз
2
Йобо
22
Омеруо
13
Ошанива
17
Онази
10
Оби Микел
11
Мозес
8
Одемвингие
7
Муса
9
Эменике
8
Вальбуэна
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Вальбуэна
9
Жиру
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Жиру
11
Мозес
19
Нвофор
19
Нвофор
11
Мозес
17
Онази
4
Габриэль
4
Габриэль
17
Онази
Остались в запасе
Франция
Нигерия
23
Микаэль Ландро
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
16
Остин Эджиде
ВР
20
Окечукву Учебо
ЦФ
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
3
Эджик Узени
ЦП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
21
Чигозие Агбим
ВР
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
15
Рамон Азиз
ЦП
23
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Остались в запасе
23
Микаэль Ландро
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
16
Остин Эджиде
ВР
20
Окечукву Учебо
ЦФ
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
3
Эджик Узени
ЦП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
21
Чигозие Агбим
ВР
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
15
Рамон Азиз
ЦП
23
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Стефен Кеши
Статистика матча Франция - Нигерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Марк Гейгер
(Бичвуд)
Стадион:
Насьонал Манэ Гарринча
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 (прямая)
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