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Легия - Сент-Патрикс
Легия - Сент-Патрикс: обзор матча 16 июля 2014
Легия
16.07.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Сент-Патрикс
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Личные встречи
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Статистика матча Легия - Сент-Патрикс
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0
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Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
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2 : 4
08.11.2026
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Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
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2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
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0 : 0
23.10.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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Сент-Патрикс
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