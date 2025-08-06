7 августа на стадионе «Талла» ирландский «Сент-Патрикс» примет турецкий «Бешикташ» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Обе команды подошли к матчу в диаметрально противоположной форме, и это напрямую влияет на ожидания от предстоящей встречи.

«Сент-Патрикс»

Ирландская команда выдает мощную серию: 8 матчей без поражений, 6 матчей подряд с голами, и лишь 2 пропущенных мяча в последних 5 играх. Средняя результативность – 3.00 гола за игру, что подтверждает высокую эффективность в атаке. Команда уже прошла два раунда квалификации, выбив «Гегельманн» и «Нымме Калью», при этом сохранив баланс между агрессивной игрой впереди и надежной обороной.

Сильные стороны «Сент-Патрикса» – уверенность на своем поле, хорошее движение в атаке, дисциплина в обороне и неплохая вариативность при стандартах. Домашний матч в Лиге Конференций против более статусного соперника – отличный шанс для команды показать, насколько она готова к соперничеству с клубами из топ-чемпионатов.

«Бешикташ»

Турецкий гранд переживает тяжелый отрезок: 4 поражения подряд, в том числе дважды от «Шахтера» в Лиге Европы. Команда пропускает в среднем 2.40 гола за матч, в то время как забивает всего 1.20. Последний раз «Бешикташ» побеждал еще в начале июля, и с тех пор оборона команды трещит по швам, а атака не может реализовать даже очевидные моменты.

Несмотря на более высокий статус, на выезде «Бешикташ» уязвим: проблемы в обороне, частая потеря концентрации в концовках и слабая игра на втором этаже. Эти слабости могут стать критичными против организованного и вдохновленного соперника.

Факты о командах

«Сент-Патрикс»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 6 матчах подряд

В последних 5 играх: 15 забитых, 2 пропущенных

В среднем 3.00 забито и 0.40 пропущено за игру

Не пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Бешикташ»

Проиграл 4 последних матча

В последних 5 играх: 6 забитых, 12 пропущенных

В среднем 1.20 забито и 2.40 пропущено за игру

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 12 из 14 последних матчей

Прогноз на матч «Сент-Патрикс» – «Бешикташ»

На бумаге «Бешикташ» выглядит фаворитом, но текущая форма и результаты говорят об обратном. «Сент-Патрикс» стабилен, организован и играет на кураже. Ирландцы набрали отличную форму и способны использовать проблемы «Бешикташа» в обороне. При этом турки хоть и нестабильны, но почти всегда забивают.

Сценарий, в котором обе команды отличатся хотя бы по разу, выглядит весьма вероятным. Однако при поддержке домашних трибун «Сент-Патрикс» способен как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки: