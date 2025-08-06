Введите ваш ник на сайте
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72

06 августа 2025 9:41
Сент-Патрикс - Бешикташ
07 авг. 2025, четверг 21:45 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.72
Обе забьют
Сделать ставку

7 августа на стадионе «Талла» ирландский «Сент-Патрикс» примет турецкий «Бешикташ» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Обе команды подошли к матчу в диаметрально противоположной форме, и это напрямую влияет на ожидания от предстоящей встречи.

«Сент-Патрикс»

Ирландская команда выдает мощную серию: 8 матчей без поражений, 6 матчей подряд с голами, и лишь 2 пропущенных мяча в последних 5 играх. Средняя результативность – 3.00 гола за игру, что подтверждает высокую эффективность в атаке. Команда уже прошла два раунда квалификации, выбив «Гегельманн» и «Нымме Калью», при этом сохранив баланс между агрессивной игрой впереди и надежной обороной.

Сильные стороны «Сент-Патрикса» – уверенность на своем поле, хорошее движение в атаке, дисциплина в обороне и неплохая вариативность при стандартах. Домашний матч в Лиге Конференций против более статусного соперника – отличный шанс для команды показать, насколько она готова к соперничеству с клубами из топ-чемпионатов.

«Бешикташ»

Турецкий гранд переживает тяжелый отрезок: 4 поражения подряд, в том числе дважды от «Шахтера» в Лиге Европы. Команда пропускает в среднем 2.40 гола за матч, в то время как забивает всего 1.20. Последний раз «Бешикташ» побеждал еще в начале июля, и с тех пор оборона команды трещит по швам, а атака не может реализовать даже очевидные моменты.

Несмотря на более высокий статус, на выезде «Бешикташ» уязвим: проблемы в обороне, частая потеря концентрации в концовках и слабая игра на втором этаже. Эти слабости могут стать критичными против организованного и вдохновленного соперника.

Факты о командах

«Сент-Патрикс»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 15 забитых, 2 пропущенных
  • В среднем 3.00 забито и 0.40 пропущено за игру
  • Не пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Бешикташ»

  • Проиграл 4 последних матча
  • В последних 5 играх: 6 забитых, 12 пропущенных
  • В среднем 1.20 забито и 2.40 пропущено за игру
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
3
Забитых мячей
7
1.5
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Лига конференций, 3 раунд
Бешикташ
3 : 2
14.08.2025
Сент-Патрикс
Лига конференций, 3 раунд
Сент-Патрикс
1 : 4
07.08.2025
Бешикташ

Прогноз на матч «Сент-Патрикс» – «Бешикташ»

На бумаге «Бешикташ» выглядит фаворитом, но текущая форма и результаты говорят об обратном. «Сент-Патрикс» стабилен, организован и играет на кураже. Ирландцы набрали отличную форму и способны использовать проблемы «Бешикташа» в обороне. При этом турки хоть и нестабильны, но почти всегда забивают.

Сценарий, в котором обе команды отличатся хотя бы по разу, выглядит весьма вероятным. Однако при поддержке домашних трибун «Сент-Патрикс» способен как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Сент-Патрикса» больше 1 – коэффициент 2.05

1.72
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Бешикташ Сент-Патрикс
