Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2014
сентябрь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 9 тур
Смена
1 : 1
Байкал
Матч завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 3 тур
Рекреативо
2 : 0
Льягостера
Матч завершен
Альбасете
1 : 1
Спортинг
Матч завершен
Осасуна
1 : 3
Алавес
Матч завершен
Сабадель
0 : 3
Нумансия
Матч завершен
Жирона
2 : 0
Тенерифе
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Бразилия
1 : 0
Колумбия
Матч завершен
Вьетнам
3 : 1
Гонконг
Матч завершен
Сингапур
2 : 1
Папуа - Новая Гвинея
Матч завершен
Филиппины
2 : 3
Мьянма
Матч завершен
США. МЛС 2014
Лос-Анджелес Гэлакси
6 : 0
Колорадо
Матч завершен
Торонто
0 : 2
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Боруссия М
2 : 4
Бохум
Матч завершен