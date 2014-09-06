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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур - Папуа - Новая Гвинея
Сингапур - Папуа - Новая Гвинея: обзор матча 06 сентября 2014
Сингапур
06.09.2014, суббота, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Папуа - Новая Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сингапур - Папуа - Новая Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Папуа - Новая Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
1 : 1
30.09.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
2 : 0
27.09.2026
Папуа - Новая Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
1 : 2
24.09.2026
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
2 : 1
18.09.2026
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Папуа - Новая Гвинея
0 : 0
23.11.2025
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