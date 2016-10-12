Чугайнов: «Для повышения рейтинга ФИФА сборной России нужно играть с Папуа-Новой Гвинеей и Каймановыми островами»

По мнению экс-защитника сборной России Игоря Чугайнова, национальной команде не стоит предпринимать сиюминутных попыток для повышения позиции в рейтинге ФИФА. Специалист считает, что более важным в данный момент является планомерная подготовка к домашнему чемпионату мира. Напомним, в новом рейтинге россияне опустились на 52-ю строчку.

«Все рейтинги – вещь относительная. Если ставить задачу кровь из носа повысить позицию, то нужно играть с условными Папуа-Новой Гвинеей и Каймановыми островами. Давайте вспомним 1998 год, когда мы были на 40-м месте. Что произошло через полгода? Обыграли действующего чемпиона мира на его поле.

Настораживает паника, которая поднимается из-за нынешнего положения сборной. Тренерский штаб вместо подготовки к чемпионату мира должен побеждать любой ценой ради поднятия места в рейтинге? Этого не хотелось бы. Необходимо планомерно и уверенно, шаг за шагом идти вперед. Главные соревнования для России пройдут в 2018 году», – сказал Чугайнов.