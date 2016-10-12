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  • Чугайнов: «Для повышения рейтинга ФИФА сборной России нужно играть с Папуа-Новой Гвинеей и Каймановыми островами»

Чугайнов: «Для повышения рейтинга ФИФА сборной России нужно играть с Папуа-Новой Гвинеей и Каймановыми островами»

12 октября 2016, 20:23
7

По мнению экс-защитника сборной России Игоря Чугайнова, национальной команде не стоит предпринимать сиюминутных попыток для повышения позиции в рейтинге ФИФА. Специалист считает, что более важным в данный момент является планомерная подготовка к домашнему чемпионату мира. Напомним, в новом рейтинге россияне опустились на 52-ю строчку.

«Все рейтинги – вещь относительная. Если ставить задачу кровь из носа повысить позицию, то нужно играть с условными Папуа-Новой Гвинеей и Каймановыми островами. Давайте вспомним 1998 год, когда мы были на 40-м месте. Что произошло через полгода? Обыграли действующего чемпиона мира на его поле.

Настораживает паника, которая поднимается из-за нынешнего положения сборной. Тренерский штаб вместо подготовки к чемпионату мира должен побеждать любой ценой ради поднятия места в рейтинге? Этого не хотелось бы. Необходимо планомерно и уверенно, шаг за шагом идти вперед. Главные соревнования для России пройдут в 2018 году», – сказал Чугайнов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Папуа - Новая Гвинея Каймановы острова Чугайнов Игорь
Комментарии (7)
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headdevil
1476294278
Хотелось бы побед, а не рейтингов
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roman230582
1476296376
И без рейтингов всем все понятно
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KorolShut
1476298049
Наши и им проиграют, как пить дать
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Фан666
1476304168
А вот сыграть с Папуа-Новой Гвинеей было очень интересно и престиж подняли бы!
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panmon
1476343079
Нужна хорошая игра с сильными командами. Лучше конечно побеждать... А обыгрывать Люксембург в товарищеских как-то глупо! Так еще и проиграть можем:)
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Воффка
1476360139
Он прав,главные соревнования ещё впереди- Чемпионат Мира по футболу 2018 в Германии))
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ASR77
1476529463
соглашусь с ним, ибо лучше опуститься и качественно подняться чем резко подняться и тухло с дуться , ведь упадем тогда еще ниже
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