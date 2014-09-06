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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины - Мьянма
Филиппины - Мьянма: обзор матча 06 сентября 2014
Филиппины
06.09.2014, суббота, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Мьянма
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Филиппины - Мьянма
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
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