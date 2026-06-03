03.06.2026, среда, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Составы команд
Филиппины
3-2-4-1
16
4
39
5
2
14
21
29
19
6
9
2-2
19
4
10
8
Остались в запасе
Филиппины
Гуам
15
Patrick Deyto
ВР
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
44
Noah Leddel
ЦЗ
10
John Lucero
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
36
André Leipold
ЦП
8
Manuel Ott
ЦП
10
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Карлес Куадрат
Главный тренер
Росс Ава
Остались в запасе
15
Patrick Deyto
ВР
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
44
Noah Leddel
ЦЗ
10
John Lucero
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
36
André Leipold
ЦП
8
Manuel Ott
ЦП
10
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Карлес Куадрат
Главный тренер
Росс Ава
Статистика матча Филиппины - Гуам
1
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Смотреть прямую трансляцию Филиппины против Гуама товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Филиппины – Гуам
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»