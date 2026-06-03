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  • Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

3 июня, 13:20
Филиппины
03.06.2026, среда, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Гуам
6' C. Mrowka 18' J. Gayoso 44' S. Rublico 63' A. Leipold 90+2' A. Leipold
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филиппины
16
Quincy Kammeraad
ВР
14
Jaime Rosquillo
ЦЗ
2
Daisuke Sato
ЦЗ
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
5
Scott Woods
ЦЗ
21
Santi Rublico
ЦП
6
Sandro Reyes
ЦП
29
Cole Mrowka
ЦП
19
Oskari Kekkonen
ЦП
9
J. Gayoso
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Гуам
19
Kyle Halehale
ЦЗ
4
Morgan McKenna
ЦЗ
10
Jason Cunliffe
ЦП
8
Alec Taitague
ЦП
Главный тренер
Росс Ава
Филиппины
15
Patrick Deyto
ВР
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
44
Noah Leddel
ЦЗ
10
John Lucero
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
36
André Leipold
ЦП
8
Manuel Ott
ЦП
10
Ранди Шнайдер
АП
3-2-4-1
16
4
39
5
2
14
21
29
19
6
9
2-2
19
4
10
8
Остались в запасе
Филиппины
Гуам
15
Patrick Deyto
ВР
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
44
Noah Leddel
ЦЗ
10
John Lucero
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
36
André Leipold
ЦП
8
Manuel Ott
ЦП
10
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Карлес Куадрат
Главный тренер
Росс Ава
Остались в запасе
15
Patrick Deyto
ВР
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
44
Noah Leddel
ЦЗ
10
John Lucero
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
36
André Leipold
ЦП
8
Manuel Ott
ЦП
10
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Карлес Куадрат
Главный тренер
Росс Ава
Статистика матча Филиппины - Гуам
1
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1

Смотреть прямую трансляцию Филиппины против Гуама товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Филиппины – Гуам

Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Гуам Филиппины
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