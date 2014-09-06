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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Колумбия
Бразилия - Колумбия: обзор матча 06 сентября 2014
Бразилия
06.09.2014, суббота, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Неймар
(К)
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
0
Рамирес
ОП
11
Оскар
ЦП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
18
Камило Суньига
(К)
ПЗ
19
Теофилио Гутьеррес
ЛВ
3
Альдо Леао Рамирес
ОП
6
Карлос Санчес
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Бразилия
12
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Эвертон Рибейро
ЦП
0
Рикардо Гуларт
ЦП
17
Фернандиньо
ЦП
8
Элиас
ЦП
7
Робиньо
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
8
Абель Агилар
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Джефферсон
6
Луис
3
Миранда
4
Луис
0
Майкон
17
Густаво
0
Рамирес
11
Оскар
10
Неймар
10
Виллиан
9
Тарделли
4-2-1-2-1
1
Оспина
18
Суньига
2
Сапата
13
Вальдес
7
Армеро
3
Рамирес
6
Санчес
11
Куадрадо
10
Родригес
19
Гутьеррес
21
Мартинес
Остались в запасе
Бразилия
Колумбия
22
Эвертон Рибейро
ЦП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
0
Рикардо Гуларт
ЦП
12
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
8
Элиас
ЦП
7
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
12
Камило Варгас
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
8
Абель Агилар
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
22
Эвертон Рибейро
ЦП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
0
Рикардо Гуларт
ЦП
12
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
8
Элиас
ЦП
7
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
8
Абель Агилар
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Бразилия - Колумбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Информация о матче
Стадион:
Сан Лайф Стэдиум
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