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    Расписание матчей 10-10-2014

    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 27 тур
    10 октября, пятница
    02:30
    Флуминенсе
    0:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    02:30
    Сантос
    1:0
    Баия
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    03:30
    Шапекоэнсе
    5:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    10 октября, пятница
    05:00
    Мексика
    2:0
    Гондурас
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    14:25
    Япония
    1:0
    Ямайка
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    15:00
    Южная Корея
    2:0
    Парагвай
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    18:00
    Оман
    3:4
    Коста-Рика
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    18:30
    ОАЭ
    0:0
    Австралия
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    21:00
    Саудовская Аравия
    1:1
    Уругвай
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 15 тур
    10 октября, пятница
    14:00
    Челябинск
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    16:00
    Нефтехимик
    1:4
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    16:00
    Рубин-2
    1:3
    КАМАЗ
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    18:00
    Спартак
    0:4
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    18:30
    Лада-Тольятти
    1:2
    Носта
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 17 тур
    10 октября, пятница
    14:00
    Иртыш
    0:2
    Якутия
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    15:00
    Сибирь-2
    0:1
    Смена
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    15:30
    Томь-2
    0:4
    Байкал
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа A
    10 октября, пятница
    22:45
    Латвия
    0:3
    Исландия
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    22:45
    Нидерланды
    3:1
    Казахстан
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    22:45
    Турция
    1:2
    Чехия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа B
    10 октября, пятница
    22:45
    Бельгия
    6:0
    Андорра
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    22:45
    Кипр
    1:2
    Израиль
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    22:45
    Уэльс
    0:0
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа H
    10 октября, пятница
    22:45
    Болгария
    0:1
    Хорватия
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    22:45
    Италия
    2:1
    Азербайджан
    Матч завершен
    10 октября, пятница
    22:45
    Мальта
    0:3
    Норвегия
    Матч завершен
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