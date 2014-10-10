сентябрь 2014
октябрь 2014
Бразилия. Серия А 2014, 27 тур
10 октября, пятница
02:30
Матч завершен
10 октября, пятница
03:30
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
10 октября, пятница
15:00
Матч завершен
10 октября, пятница
18:00
Матч завершен
10 октября, пятница
21:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 15 тур
10 октября, пятница
16:00
Матч завершен
10 октября, пятница
18:00
Матч завершен
10 октября, пятница
18:30
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 17 тур
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа A
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 2 тур, группа H