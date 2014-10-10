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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Казахстан
Нидерланды - Казахстан: обзор матча 10 октября 2014
Нидерланды
10.10.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Казахстан
62'
К. Хунтелаар
82'
И. Афеллай
89'
Р. ван Перси (П)
17'
Р. Абдулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Казахстан
90'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
С. Хижниченко
89'
Желтая карточка
Д. Шомко
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. ван Перси
89'
ГОЛ! 2:1!
И. Афеллай
82'
Замена
Л. Фер
️️️️
Б. Мартинс-Инди
81'
79'
Замена
В. Коробкин
️️️️
А. Карпович
72'
Замена
М. Гурман
️️️️
В. Дмитренко
64'
Красная карточка
Б. Джолчиев
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
И. Афеллай
62'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Н. Де Йонг
56'
55'
Желтая карточка
В. Дмитренко
33'
Желтая карточка
Р. Абдулин
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Абдулин
Пас отдал
А. Карпович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Арьен Роббен
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Андрей Карпович
ЛЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
19
Анатолий Богданов
ЦП
4
Илья Воротников
ЦФ
19
Бауржан Джолчиев
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
18
Лерой Фер
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
14
Дэви Классен
АП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
22
Андрей Сидельников
ВР
3
Марк Гурман
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
0
Валерий Коробкин
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
4-3-1-2
13
Силлессен
17
Блинд
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
2
ван дер Вил
7
Ленс
6
Де Йонг
11
Роббен
10
Снейдер
8
Афеллай
9
ван Перси
3-2-1-3
12
Мокин
18
Шомко
0
Дмитренко
5
Абдулин
15
Мирошниченко
6
Карпович
19
Богданов
20
Хижниченко
19
Джолчиев
4
Воротников
4
Мартинс-Инди
18
Фер
18
Фер
4
Мартинс-Инди
6
Де Йонг
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
6
Де Йонг
0
Дмитренко
3
Гурман
3
Гурман
0
Дмитренко
20
Хижниченко
14
Нургалиев
14
Нургалиев
20
Хижниченко
6
Карпович
0
Коробкин
0
Коробкин
6
Карпович
Остались в запасе
Нидерланды
Казахстан
14
Дэви Классен
АП
13
Тим Крул
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Стас Покатилов
ВР
22
Андрей Сидельников
ВР
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
14
Дэви Классен
АП
13
Тим Крул
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
22
Андрей Сидельников
ВР
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Нидерланды - Казахстан
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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