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Расписание матчей
Евро-2024
Болгария - Хорватия
Болгария - Хорватия: обзор матча 10 октября 2014
Болгария
10.10.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
36'
Н. Бодуров (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Хорватия
84'
Желтая карточка
И. Олич
80'
Замена
М. Ковачич
️️️️
И. Ракитич
Замена
А. Тонев
️️️️
В. Гаджев
68'
51'
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
Г. Илиев
️️️️
П. Занев
46'
Замена
А. Галабинов
️️️️
И. Мицански
46'
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Бодуров
23'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
П. Занев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Петар Занев
ЛЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
2
Апостол Попов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
21
Светослав Дьяков
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Болгария
12
Божидар Митрев
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
7
Михаил Александров
ЛАЗ
23
Иордан Христов
ЦЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
22
Георгий Илиев
ОП
10
Христо Златински
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
15
Венцислав Христов
ЦФ
Хорватия
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
2
Иван Томечак
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Ален Халилович
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
3-3-3-1
1
Стоянов
6
Минев
5
Бодуров
2
Попов
3
Занев
18
Гаджев
11
Манолев
21
Дьяков
17
Миланов
9
Попов
19
Мицански
4-1-2-1-2
23
Субашич
11
Срна
5
Чорлука
21
Вида
3
Праньич
11
Брозович
10
Модрич
7
Ракитич
14
Перишич
17
Манджукич
18
Олич
3
Занев
22
Илиев
22
Илиев
3
Занев
18
Гаджев
20
Тонев
20
Тонев
18
Гаджев
19
Мицански
9
Галабинов
9
Галабинов
19
Мицански
7
Ракитич
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Ракитич
Остались в запасе
Болгария
Хорватия
23
Иордан Христов
ЦЗ
10
Христо Златински
ЦП
12
Божидар Митрев
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
7
Михаил Александров
ЛАЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
16
Илья Миланов
ПП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
2
Иван Томечак
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
8
Ален Халилович
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Иордан Христов
ЦЗ
10
Христо Златински
ЦП
12
Божидар Митрев
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
7
Михаил Александров
ЛАЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
16
Илья Миланов
ПП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
2
Иван Томечак
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
8
Ален Халилович
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Болгария - Хорватия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Васил Левски
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