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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Азербайджан
Италия - Азербайджан: обзор матча 10 октября 2014
Италия
10.10.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 2 тур
2 : 1
Завершен
Азербайджан
44'
Д. Кьеллини
81'
Д. Кьеллини
75'
Д. Кьеллини (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Азербайджан
Желтая карточка
С. Дзадза
86'
85'
Замена
В. Надиров
️️️️
Р. Амиргулиев
83'
Желтая карточка
Р. Садыгов
ГОЛ! 2:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
С. Джовинко
81'
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Дармиан
80'
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Флоренци
76'
75'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Кьеллини
Замена
А. Аквилани
️️️️
А. Пирло
72'
58'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Р. Дадашов
46'
Замена
Р. Рамалданов
️️️️
И. Гиртимов
ГОЛ! 1:0!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Пирло
44'
Желтая карточка
А. Пирло
33'
11'
Желтая карточка
Р. Дадашов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПАЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
14
Рашад Садыгов
(К)
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Эльнур Аллахвердиев
ПЗ
13
Дмитрий Назаров
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ПП
10
Руфат Дадашов
ЦФ
11
Рауф Алиев
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
22
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
20
Уфук Будак
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
21
Ташкын Ильтер
ЦП
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
3-3-2-2
1
Буффон
3
Кьеллини
19
Бонуччи
13
Раноккия
2
Де Шильо
24
Флоренци
13
Дармиан
21
Пирло
8
Маркизио
17
Иммобиле
7
Дзадза
4-1-3-2
1
Агаев
5
Аллахвердиев
14
Садыгов
15
Гусейнов
8
Гиртимов
2
Гараев
7
Абдуллаев
19
Амиргулиев
13
Назаров
11
Алиев
10
Дадашов
21
Пирло
14
Аквилани
14
Аквилани
21
Пирло
13
Дармиан
6
Кандрева
6
Кандрева
13
Дармиан
24
Флоренци
10
Джовинко
10
Джовинко
24
Флоренци
8
Гиртимов
3
Рамалданов
3
Рамалданов
8
Гиртимов
10
Дадашов
16
Гусейнов
16
Гусейнов
10
Дадашов
19
Амиргулиев
17
Надиров
17
Надиров
19
Амиргулиев
Остались в запасе
Италия
Азербайджан
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
20
Уфук Будак
ЦЗ
21
Ташкын Ильтер
ЦП
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Остались в запасе
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
20
Уфук Будак
ЦЗ
21
Ташкын Ильтер
ЦП
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Италия - Азербайджан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Ренцо Барбера
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