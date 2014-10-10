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Уэльс - Босния и Герцеговина
Уэльс - Босния и Герцеговина: обзор матча 10 октября 2014
Уэльс
10.10.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Босния и Герцеговина
83'
Замена
И. Хайрович
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Уильямс
83'
71'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Г. Бэйл
71'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
71'
Желтая карточка
Д. Честер
70'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
С. Чёрч
65'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
57'
34'
Желтая карточка
М. Пьянич
16'
Желтая карточка
А. Хаджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
21
Анель Хаджич
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Уэльс
21
Кайл Летерен
ВР
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
20
Джейк Тэйлор
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Гвайон Эдвардс
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Ратко Дуйкович
ВР
23
Йосип Квесич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
20
Изет Хайрович
ПВ
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
2
Гантер
6
Уилльямс
5
Честер
4
Дэвис
3
Тэйлор
18
Уильямс
16
Ледли
8
Кинг
11
Бэйл
23
Чёрч
2-1-5-2
1
Бегович
13
Муйджа
15
Шунич
7
Бешич
21
Хаджич
14
Сушич
10
Пьянич
8
Медуньянин
16
Лулич
11
Джеко
9
Ибишевич
18
Уильямс
13
Уильямс
13
Уильямс
18
Уильямс
23
Чёрч
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
23
Чёрч
9
Ибишевич
20
Хайрович
20
Хайрович
9
Ибишевич
Остались в запасе
Уэльс
Босния и Герцеговина
19
Гвайон Эдвардс
ПВ
21
Кайл Летерен
ВР
20
Джейк Тэйлор
ЦП
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
19
Эдин Вишча
ПВ
12
Ясмин Фейзич
ВР
23
Йосип Квесич
ЦЗ
22
Ратко Дуйкович
ВР
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
19
Гвайон Эдвардс
ПВ
21
Кайл Летерен
ВР
20
Джейк Тэйлор
ЦП
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
19
Эдин Вишча
ПВ
12
Ясмин Фейзич
ВР
23
Йосип Квесич
ЦЗ
22
Ратко Дуйкович
ВР
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Уэльс - Босния и Герцеговина
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кардифф Сити
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