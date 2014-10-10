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Расписание матчей
Евро-2024
Кипр - Израиль
Кипр - Израиль: обзор матча 10 октября 2014
Кипр
10.10.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Израиль
67'
К. Макридис
38'
О. Дамари
45'
Т. Бен-Хаим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Израиль
83'
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
82'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Г. Вермут
74'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
73'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Т. Бен-Хаим II
69'
Замена
И. Шехтер
️️️️
О. Дамари
Замена
Н. Александру
️️️️
А. Макрис
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Макридис
Пас отдал
П. Сотириу
67'
65'
Желтая карточка
О. Марсиано
61'
Желтая карточка
Э. Мешумар
Желтая карточка
В. Лабан
54'
Замена
П. Сотириу
️️️️
К. Хараламбидис
46'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
М. Стиляну
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бен-Хаим
Пас отдал
О. Дамари
38'
ГОЛ! 0:1!
О. Дамари
Пас отдал
Т. Бен-Хаим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
23
Антреас Макрис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Кипр
22
Гиоргос Лоизу
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
3
Георгиос Арести
ЦФ
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Израиль
23
Гай Хаймов
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
4
Нир Биттон
ОП
19
Талеб Тватиха
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
0
Тото Тамуз
АП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
17
Бен Саар
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
4-3-1-2
1
Георгаллидес
3
Антониадес
4
Меркис
19
Стиляну
2
Жуниор
23
Николау
14
Лабан
10
Хараламбидис
13
Макридис
9
Христофи
23
Макрис
4-3-3
18
Марсиано
2
Мешумар
20
Бен Харуш
3
Бен-Хаим
21
Тиби
6
Натхо
13
Йейни
14
Вермут
12
Бен-Хаим II
7
Захави
22
Дамари
23
Макрис
11
Александру
11
Александру
23
Макрис
19
Стиляну
23
Кириаку
23
Кириаку
19
Стиляну
10
Хараламбидис
3
Сотириу
3
Сотириу
10
Хараламбидис
14
Вермут
4
Биттон
4
Биттон
14
Вермут
12
Бен-Хаим II
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
12
Бен-Хаим II
22
Дамари
11
Шехтер
11
Шехтер
22
Дамари
Остались в запасе
Кипр
Израиль
22
Гиоргос Лоизу
ВР
3
Георгиос Арести
ЦФ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
12
Тасос Киссас
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Памбос Христодулу
19
Талеб Тватиха
ЦП
23
Гай Хаймов
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
0
Тото Тамуз
АП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
17
Бен Саар
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
22
Гиоргос Лоизу
ВР
3
Георгиос Арести
ЦФ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
12
Тасос Киссас
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Остались в запасе
19
Талеб Тватиха
ЦП
23
Гай Хаймов
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
0
Тото Тамуз
АП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
17
Бен Саар
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Кипр - Израиль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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