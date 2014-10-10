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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Чехия
Турция - Чехия: обзор матча 10 октября 2014
Турция
10.10.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Чехия
8'
У. Булут
15'
Т. Сивок
58'
Б. Докал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Чехия
90'
+2
Замена
Я. Плашил
️️️️
Б. Докал
Желтая карточка
О. Озякуп
85'
84'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Лафата
Замена
О. Озякуп
️️️️
С. Инан
79'
68'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Л. Крейчи
Замена
О. Адин
️️️️
Г. Торе
68'
Замена
М. Демир
️️️️
О. Шахан
66'
58'
ГОЛ! 1:2!
Б. Докал
Пас отдал
П. Кадержабек
15'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сивок
Пас отдал
Л. Крейчи
ГОЛ! 1:0!
У. Булут
Пас отдал
Д. Эркин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Толга Зенгин
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
5
Олкай Шахан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
15
Лукаш Ваха
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
4
Юмит Курт
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
20
Олкан Адин
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
0
Мухаммет Демир
ЦФ
13
Адем Бюйюк
ЦФ
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Ярослав Плашил
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
3-5-1-1
1
Зенгин
18
Эркин
2
Кайя
7
Генюл
6
Туфан
11
Торе
8
Инан
10
Туран
15
Топал
5
Шахан
9
Булут
4-5-1
1
Чех
2
Кадержабек
6
Сивок
8
Лимберски
3
Кадлец
9
Докал
15
Ваха
7
Крейчи
10
Росицки
8
Дарида
21
Лафата
11
Торе
20
Адин
20
Адин
11
Торе
8
Инан
14
Озякуп
14
Озякуп
8
Инан
5
Шахан
0
Демир
0
Демир
5
Шахан
7
Крейчи
12
Пиларж
12
Пиларж
7
Крейчи
9
Докал
13
Плашил
13
Плашил
9
Докал
21
Лафата
10
Выдра
10
Выдра
21
Лафата
Остались в запасе
Турция
Чехия
4
Юмит Курт
ЦЗ
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
23
Иржи Павленка
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
4
Юмит Курт
ЦЗ
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
23
Иржи Павленка
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Турция - Чехия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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