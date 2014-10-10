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Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Андорра
Бельгия - Андорра: обзор матча 10 октября 2014
Бельгия
10.10.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 2 тур
6 : 0
Завершен
Андорра
31'
К. Де Брюйне (П)
34'
К. Де Брюйне
37'
Н. Шадли
59'
Д. Ориги
65'
Д. Мертенс
68'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Андорра
89'
Желтая карточка
М. Сан Николас
78'
Замена
С. Морено
️️️️
К. Мартинес
75'
Желтая карточка
И. Лоренцо
72'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Г. Риера
ГОЛ! 6:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
С. Дефур
68'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Ориги
66'
ГОЛ! 5:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
65'
61'
Замена
И. Лоренцо
️️️️
Ж. Рубио
Замена
М. Феллайни
️️️️
Н. Шадли
61'
ГОЛ! 4:0!
Д. Ориги
Пас отдал
К. Де Брюйне
59'
Замена
С. Поконьоли
️️️️
В. Компани
56'
ГОЛ! 3:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Я. Вертонген
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Д. Ориги
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Де Брюйне
31'
30'
Желтая карточка
Х. Айяла
20'
Желтая карточка
М. Виейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Раджа Наингголан
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Дивок Ориги
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
8
Маруан Феллайни
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
11
Серхи Морено
АП
4-3-1-2
1
Куртуа
5
Вертонген
3
Ломбертс
2
Алдервейрелд
4
Компани
4
Наингголан
22
Шадли
16
Дефур
7
Де Брюйне
14
Мертенс
17
Ориги
3-2-2-1
13
Поль
22
Манейро
18
Айяла
2
Мартинес
15
Сан Николас
18
Рубио
3
Валес
8
Виейра
9
Риера
4
Компани
15
Поконьоли
15
Поконьоли
4
Компани
22
Шадли
8
Феллайни
8
Феллайни
22
Шадли
17
Ориги
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Ориги
9
Риера
21
Гарсия
21
Гарсия
9
Риера
18
Рубио
19
Лоренцо
19
Лоренцо
18
Рубио
2
Мартинес
11
Морено
11
Морено
2
Мартинес
Остались в запасе
Бельгия
Андорра
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Марк Вилмотс
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
14
Карлос Пеппе
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
14
Карлос Пеппе
ЦП
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Бельгия - Андорра
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Король Бодуэн
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