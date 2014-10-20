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    Расписание матчей 20-10-2014

    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 29 тур
    20 октября, понедельник
    00:30
    Ботафого
    1:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    20 октября, понедельник
    00:30
    Витория
    0:1
    Крузейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2014
    20 октября, понедельник
    04:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:2
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 19 тур
    20 октября, понедельник
    11:00
    Чита
    1:1
    Байкал
    Матч завершен
    20 октября, понедельник
    12:30
    Якутия
    4:2
    Томь-2
    Матч завершен
    20 октября, понедельник
    14:00
    Новокузнецк
    1:0
    Сибирь-2
    Матч завершен
    20 октября, понедельник
    14:00
    Динамо
    2:2
    Иртыш
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 15 тур
    20 октября, понедельник
    17:00
    Зенит-2
    6:1
    Знамя Труда
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 10 тур
    20 октября, понедельник
    17:00
    Уфа
    1:1
    Торпедо
    Матч завершен
    20 октября, понедельник
    19:30
    Рубин
    5:0
    Мордовия
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 6 тур
    20 октября, понедельник
    20:00
    Генчлербирлиги
    0:0
    Кайсери Эрджиесспор
    Матч завершен
    20 октября, понедельник
    21:00
    Ризеспор
    2:2
    Баликесирспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2014/2015), 7 тур
    20 октября, понедельник
    20:30
    Паниониос
    0:1
    ПАС
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 11 тур
    20 октября, понедельник
    21:00
    Эсбьерг
    2:0
    Оденсе
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 7 тур
    20 октября, понедельник
    22:45
    Дженоа
    1:1
    Эмполи
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 8 тур
    20 октября, понедельник
    22:45
    Реал Сосьедад
    1:2
    Хетафе
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 8 тур
    20 октября, понедельник
    23:00
    Вест Бромвич
    2:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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